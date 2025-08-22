저축은행, 온투사 연계투자 본격 확대…가계신용 돌파구

이미지 확대 저축은행 앞을 지나가는 시민. 연합뉴스

저축은행이 온투사(P2P금융)와의 연계투자를 본격 확대한다. 대출 규제 속에서도 중저신용자 대출 공급과 영업 다변화를 동시에 꾀하겠다는 전략이다.22일 금융권에 따르면 저축은행중앙회는 회원사를 대상으로 ‘온라인 연계투자 참여 희망 수요조사’를 진행 중이다. 다음 달 금융당국의 혁신금융서비스 접수에 앞서 업권 내 수요를 사전 파악하기 위한 절차다.앞서 금융위는 지난해 7월 저축은행 29곳이 신청한 ‘온투업자 개인신용대출 연계투자’를 혁신금융서비스로 지정했다. 규제 완화에 따라 지난 5월부터 연계투자가 본격 가능해졌고, 현재 7곳이 집행 중이고 예정 저축은행까지 합하면 10여곳이 참여하고 있다.연계투자는 온투업체의 신용평가 기술과 저축은행의 자금력이 결합되는 방식이다. 중저신용자 대출 공급이 늘고, 저축은행은 새로운 영업채널을 확보할 수 있다.저축은행들은 연계투자를 새로운 ‘대출 판매 창구’로 바라보고 있다. 지난 6·27 부동산 대출 규제로 신용대출 한도가 절반 가까이 줄어든 데다 경기 회복 지연, 건전성 관리 부담이 겹친 상황에서 온라인 연계투자가 활로가 될 수 있다는 것이다.업계 관계자는 “시행된 지 3개월밖에 되지 않아 다른 은행 사례를 지켜보는 분위기”라며 “아직 실행 전인 곳이 많지만 수요가 꾸준해 참여 기관은 늘어날 것”이라고 했다.김예슬 기자