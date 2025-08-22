메뉴
[서울데이터랩]텔콘RF제약 29.89% 상승…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-08-22 09:39
입력 2025-08-22 09:39
이미지 확대


22일 오전 9시 15분 텔콘RF제약(200230)이 등락률 29.89%로 상승률 1위를 차지했다. 텔콘RF제약은 개장 직후 10분간 21,648주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 573원 오른 2,490원이다.

한편 텔콘RF제약의 PER은 -3.27로 음수이므로 이익을 내지 못하고 있는 상황일 수 있으며, ROE는 -28.11로 수익성이 낮다고 평가될 수 있다.

이어 상승률 2위 코아시아씨엠(196450)은 현재가 1,091원으로 주가가 23.84% 폭등하고 있다. 상승률 3위 비케이홀딩스(050090)는 현재 1,130원으로 23.50% 폭등하며 강한 상승세를 보이고 있다. 상승률 4위 피플바이오(304840)는 15.54% 급등하며 1,918원에 거래되고 있다. 상승률 5위 엔시트론(101400)은 14.89%의 급등세를 타고 486원에 거래되고 있다.

6위 비투엔(307870)은 현재가 1,378원으로 13.14% 급등 중이다. 7위 에스엔시스(0008Z0)는 현재가 43,450원으로 10.84% 급등 중이다. 8위 지씨지놈(340450)은 현재가 7,980원으로 9.02% 상승 중이다. 9위 일승(333430)은 현재가 5,790원으로 8.83% 상승 중이다. 10위 좋은사람들(033340)은 현재가 2,650원으로 8.61% 상승 중이다.

이미지 확대


이밖에도 소프트센우(032685) ▲8.30%, 에스티팜(237690) ▲7.71%, 에스앤디(260970) ▲7.43%, 씨어스테크놀로지(458870) ▲6.97% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
