원전 ‘노예계약’했나… “美진출 논의” “로열티 필요하나 과도”

‘비밀 합의’ 논란 진단

이미지 확대 국회 찾은 황주호 한수원 사장 황주호 한국수력원자력 사장(가운데), 이철규 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장(왼쪽), 김정관 산업통상자원부 장관이 19일 올해 초 미국 웨스팅하우스와 맺은 지식재산권 분쟁 종료 합의문 관련 대화를 마친 뒤 산자위 전체회의에 참석하고 있다. 2025.8.19 연합뉴스

2025-08-21 4면

한국수력원자력·한국전력공사가 미국 원자력 기업 웨스팅하우스(WEC)와 지난 1월 지식재산권 분쟁을 종료하면서 향후 원전 1기 수출당 1조원이 넘는 거액을 지급하기로 한 ‘비밀 합의’를 둘러싼 논란이 확산하고 있다. 여권은 윤석열 정부가 체코 원전 수주에 급급해 굴욕적인 ‘노예 계약’을 했다고 비판한다. 하지만 야권과 업계 일각에서는 한국의 원전 시장 구조상 불가피한 측면이었으며 윤석열 정부 때부터 미국 시장 진출 문제를 협의한 것이라고 반박한다. 논란의 실체를 짚어 봤다.Q. K원전의 미국 수출길이 막혔나.A. 한수원·한전과 WEC가 맺은 합의에 따르면 한국 기업은 북미 지역의 원전 수주활동 자체를 할 수 없다. 하지만 합의 전에도 한국이 미국 원전 사업을 단독으로 수주하는 것은 사실상 불가능했다. 해외 기업이 미국 시장에 진출하려면 미 원자력규제위원회(NRC)의 승인을 받아야 하는데 NRC는 자국 원전 기술 보호와 안보를 이유로 외국 사업체의 진출을 허용하지 않기 때문이다. 애초부터 단독 수주가 아닌 협력 내지 납품계약 형태로만 진출이 가능하다는 의미다.실제로 한수원과 WEC는 조인트벤처(JV) 설립 등을 포함한 미국 시장 진출 방안을 논의 중인 것으로 전해졌다. 업계 관계자는 20일 “한수원이 직접 사업체로 참여하면 시공과 주기기 납품 등 원전 건설 과정에서 국내 기업 몫이 크게 늘어날 수 있다”고 설명했다. 일각에선 오는 25일 예정된 한미 정상회담에서 관련 논의가 있을 거라는 관측도 나온다. 다만 한수원은 이날 “양사 간 협의할 사안으로, 현재 양국 정부 간 (정상회담) 협력의제에 포함된 것은 아니다”라고 선을 그었다.Q. WEC에 기술 사용료(로열티)를 꼭 줘야 하나.A. 로열티는 불가피하지만 50년 지급기한은 과도하다는 게 전문가들의 공통된 의견이다. 한수원과 CE(WEC의 전신)는 1997년 ‘라이선스 어그리먼트’(기술 사용 허가)를 맺었다. CE로부터 원전 기술을 이전받고, 수출 권리를 얻는 대신 10년 동안 3000만 달러의 로열티를 지불하기로 했다. 이 합의는 향후 원전 수출에서도 로열티 지급의 근거가 됐다. 체코 두코바니 원전 수주에서는 180억 달러 중 16억 5000만 달러를 지급할 계획이다. 정범진 경희대 원자력공학과 교수는 “전체 가격의 9% 수준으로, 경쟁력을 저하하지 않는다”고 말했다.다만 2009년 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 수주 당시 한국은 WEC에 로열티를 10년 동안 지급하기로 했는데, 이번엔 기간이 무려 5배나 늘어났다는 점에서 ‘무리한 합의’로 비판받을 여지가 있다.Q. 원전 기술, 우리 것 아닌가.A. 아니다. 한국형 원전인 APR1400과 APR1000은 WEC가 개발한 가압경수로 시스템(PWR)을 기반으로 한다. 기술 자립은 이미 개발된 기술을 독자적으로 생산할 수 있는 능력이고, 원천기술은 기술의 근본적 원리와 설계를 처음 개발한 것을 의미한다.한국은 UAE 수주 때는 WEC에 로열티를 지급해 분쟁을 피했다. 하지만 체코 수주 때는 독자 기술을 내세우면서 로열티를 줄 수 없다고 주장해 분쟁이 벌어졌다. 이정윤 원자력안전과미래 대표는 “지금까지 한수원이 독자 수출이 가능한 것처럼 국민들을 속인 셈”이라고 지적했다.세종 이주원·강동용 기자