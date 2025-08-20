경제 코스피 3거래일 연속 하락… 3130선 마감 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2025/08/20/20250820500160 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2025-08-20 16:17 입력 2025-08-20 16:17 이미지 확대 코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 2025.8.20 이지훈 기자 이미지 확대 코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 2025.8.20 이지훈 기자 이미지 확대 코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 2025.8.20 이지훈 기자 코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다.이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지