메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

코스피 3거래일 연속 하락… 3130선 마감

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2025-08-20 16:17
입력 2025-08-20 16:17
이미지 확대
코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 2025.8.20 이지훈 기자
코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 2025.8.20 이지훈 기자


이미지 확대
코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 2025.8.20 이지훈 기자
코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 2025.8.20 이지훈 기자


이미지 확대
코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 2025.8.20 이지훈 기자
코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 2025.8.20 이지훈 기자


코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다.

이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다.

이지훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기