적금도 튀어야 산다… 카카오뱅크 “완납하면 LG전자 구독료 할인”

이미지 확대 카카오뱅크 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인터넷전문은행 카카오뱅크가 LG전자와 손잡고 저축 습관과 생활 혜택을 동시에 겨냥한 이색 적금 상품을 내놨다. 단순 금리 경쟁에서 벗어나 실질적인 소비자 혜택을 앞세워 젊은 층을 공략한다는 구상이다.카카오뱅크는 ‘한달적금 with LG전자’를 출시하고 다음 달 18일까지 한정 판매한다고 20일 밝혔다. 한달적금은 하루 100원부터 3만원까지 자유롭게 납입할 수 있는 단기 적금이다. 지난 7월 말 기준 누적 가입 좌수가 1100만좌를 돌파하며 대표적인 생활형 상품으로 자리잡았다.이번 제휴 상품은 기존 한달적금에 LG전자 온라인몰에서 쓸 수 있는 쿠폰, 포인트, 경품을 더한 형태다. 1인 1계좌만 개설할 수 있으며, 납입 횟수에 따라 최대 24만원 상당의 혜택이 제공된다. 1회차만 완료해도 5000원 쿠폰을 받을 수 있고, 12회차에는 3만원(50만원 이상 구매 시), 31회차 완납 시 10만원(100만원 이상 구매 시) 쿠폰이 지급된다.가전 구독 고객을 위한 혜택도 마련됐다. 24회차까지 납입하고 LG전자 추천 가전을 구독하면 최대 11만 포인트를 지원받을 수 있다. 6회차 이상 납입 고객은 자동으로 경품 추첨에 응모돼 인기 가전과 온라인몰 포인트를 받을 기회가 주어진다.카카오뱅크 관계자는 “한 달간 꾸준히 돈을 모으면서도 실속 있는 가전 혜택을 누릴 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 고객 생활에 밀접한 분야에서 재미와 실용성을 갖춘 다양한 서비스를 선보이겠다”고 말했다.김예슬 기자