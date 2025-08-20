경제 카메라 브랜드 핫셀블라드, 국내 매장 오픈 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2025/08/20/20250820500122 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2025-08-20 14:05 입력 2025-08-20 14:05 이미지 확대 20일 서울 서초구 신세계백화점 강남점에서 열린 프리미엄 플래그십 카메라 브랜드 핫셀블라드 매장 오픈 행사에서 모델들이 핫셀블라드 카메라를 소개하고 있다. 2025.8.20 게이트비젼 제공 이미지 확대 20일 서울 서초구 신세계백화점 강남점에서 열린 프리미엄 플래그십 카메라 브랜드 핫셀블라드 매장 오픈 행사에서 모델들이 핫셀블라드 카메라를 소개하고 있다. 2025.8.20 게이트비젼 제공 프리미엄 브랜드 공식 수입원 게이트비젼이 20일 서울 서초구 반포동 신세계 백화점 강남점에서 프리미엄 플래그십 카메라 브랜드 핫셀블라드 국내 공식 매장 1호점 오픈 행사를 하고 있다.핫셀블라드 카메라는 아폴로 11호가 인류 최초로 달 표면에 착륙하고 이를 기록하기 위해 사용한 카메라로 잘 알려져 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지