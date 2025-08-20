[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(8월 20일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 두산에너빌리티(034020)가 개장 5분 만에 16.42%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 두산에너빌리티의 현재가는 54,900원으로 전 거래일 대비 7.73% 하락하며 주가가 하락세에 있다. 거래량은 1,675,462주를 기록했다.이어 삼성전자(005930)가 검색비율 2위를 기록하며 0.71%의 등락률을 보이고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 -2.38% 하락하고 있다. 검색비율 4위 카카오(035720)는 -1.38%의 등락률을 보이고 있다. 검색비율 5위 한국전력(015760)은 -4.69% 하락 중이다.6위 삼천당제약(000250)은 등락률 4.46%로 상승세를 보이고 있다. 7위 NAVER(035420)는 -1.33%의 등락률을 보이고 있다. 8위 현대로템(064350)은 -3.67% 하락세를 보이고 있다. 9위 한화오션(042660)은 -2.92% 하락 중이다. 10위 TYM(002900)은 9.68%의 상승세를 보이고 있다.이 밖에도 한라캐스트(125490) ▲40.34%, 올릭스(226950) ▲1.05%, 펩트론(087010) ▲1.83%, 현대차(005380) 0.00%, 삼성중공업(010140) ▼1.98%, 한화에어로스페이스(012450) ▼1.57%, 한화시스템(272210) ▼2.39%, 한전기술(052690) ▼8.19%, LG씨엔에스(064400) ▼3.66%, 에이비엘바이오(298380) ▼3.73% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자