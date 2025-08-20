[서울데이터랩]커브 파이낸스·펜들·맨틀 1시간 상승률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 커브 파이낸스 토큰입니다. 현재가 1200원으로, 1시간 동안 1.72% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 그러나 24시간 등락률은 -0.66%로 약세를 보였습니다. 커브 파이낸스 토큰의 24시간 거래량은 약 5885억 원에 달하며, 시가총액은 약 1조 6517억 원으로 72위에 위치하고 있습니다. 이는 최근 시장 변동성 속에서 단기적인 매수세가 몰렸음을 시사합니다.이어 펜들이 1시간 등락률 1.38%로 두 번째로 높은 상승률을 기록했습니다. 현재가는 7273원이며, 24시간 등락률은 -3.10%로 나타났습니다. 펜들의 24시간 거래량은 약 1354억 원이며, 시가총액은 약 1조 2187억 원으로 시가총액 순위 86위에 랭크되어 있습니다. 이러한 단기 상승은 일부 투자자들의 매수 움직임이 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다.맨틀은 1시간 동안 1.37% 상승하여 세 번째로 높은 상승률을 기록했습니다. 현재가는 1884원으로, 24시간 등락률은 4.96%로 양호한 모습을 보였습니다. 맨틀의 24시간 거래량은 약 9770억 원이며, 시가총액은 약 6조 3419억 원으로, 시가총액 순위 29위에 자리하고 있습니다. 이는 최근 들어 꾸준한 매수세가 이어지고 있음을 보여줍니다.스카이 프로토콜은 1시간 동안 0.73% 상승했습니다. 현재가는 97원이며, 24시간 등락률은 -3.48%로 하락세를 보였습니다. 스카이 프로토콜의 24시간 거래량은 약 40억 원이며, 시가총액은 약 2조 756억 원으로 시가총액 순위 60위에 위치하고 있습니다.아비트럼은 1시간 동안 0.70% 상승했습니다. 현재가는 684원이며, 24시간 등락률은 -4.71%로 하락세입니다. 아비트럼의 24시간 거래량은 약 8672억 원이며, 시가총액은 약 3조 6229억 원으로 시가총액 순위 40위에 랭크되어 있습니다.한편, 리도다오는 1시간 동안 0.68% 상승했습니다. 체인링크는 0.62% 상승했고, 넥소는 0.51% 상승했습니다. 스토리와 쿠코인 토큰은 각각 0.43% 상승하며 거래를 마감했습니다. 이들 종목은 여전히 하락세를 보였던 24시간 등락률에도 불구하고, 단기적으로 투자자들의 관심을 받았습니다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자