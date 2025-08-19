“만두 한접시가 5만원?” 충격…韓 첫식당 오픈한 ‘명품 브랜드’ 정체

이미지 확대 ‘르 카페 루이비통’에서 판매 예정인 비프 만두. 르 카페 루이비통 제공

세계적인 패션 브랜드 루이비통이 서울 청담동에 첫 레스토랑을 열며 식음료(F&B) 사업 확장에 나서 눈길을 끌고 있다.19일 업계에 따르면 루이비통코리아는 서울 강남구 청담동 플래그십스토어인 ‘루이 비통 메종 서울’ 4층에 국내 첫 식당인 ‘르 카페 루이비통’(Le Café Louis Vuitton)을 개점한다.공식 개관일은 9월 1일이며 루이비통은 지난 18일부터 캐치테이블을 통해 예약을 받고 있다. 루이비통은 그간 국내에서 팝업 스토어 형식으로 레스토랑을 운영한 바 있으나 상설 레스토랑은 이번이 처음이다.예약이 열리자 접속자가 몰리며 다음 달 첫째 주 오전 시간대는 이미 모든 자리가 마감됐고 둘째 주 주말 역시 빈자리 알림 신청을 걸어야 할 만큼 빠르게 매진된 것으로 알려졌다.르 카페 루이 비통은 파리·뉴욕·도쿄·밀라노·방콕에 이어 서울이 여섯 번째 도시다. 이는 루이 비통의 글로벌 미식 네트워크 ‘루이 비통 컬리너리 커뮤니티’ 전략의 하나로 브랜드 아이덴티티를 ‘최고급 스내킹’이라는 콘셉트에 담았다.르 카페 루이 비통의 미식 디렉팅은 윤태균 셰프가 맡았다. 프렌치 음식에 한국의 풍미를 더한 메뉴를 선보일 예정이다. 또한 루이비통은 방문객이 문화적 영감을 느낄 수 있도록 레스토랑 내부를 다양한 출판물로 채웠다.르 카페 루이 비통의 대표 메뉴로는 ▲비프 만두(4만 8000원) ▲유자 시저 샐러드 이클립스 치킨(4만원) ▲페어 샬롯(2만 9000원) 등이 있다. 공개된 자료 사진을 보면 비프 만두 겉면에는 루이비통의 모노그램 패턴이 그려져 있다.윤 셰프는 “루이 비통 컬리너리 커뮤니티의 일원으로서 루이 비통의 국내 첫 상설 미식 공간을 직접 디렉팅 하게 되어 매우 뜻깊다”며 “르 카페 루이 비통에서 한국과 프랑스 고유의 풍미에 루이 비통만의 감성이 어우러진 메뉴를 편안하게 즐겨보시기 바란다”고 전했다.최근 명품 브랜드들은 패션을 넘어 F&B 영역까지 사업을 확장하고 있다. 에르메스는 메종 도산 파크 지하에 ‘카페 마당’을, 크리스챤 디올은 청담과 성수에서 ‘카페 디올’을 운영하고 있다. 구찌는 컨템포러리 레스토랑인 ‘구찌 오스테리아 서울’을 선보이고 있다.업계에서는 이러한 브랜드들의 식음료 사업을 마케팅과 함께 고객들과의 접점을 늘리기 위한 의도로 해석하고 있다. 식기는 자사 브랜드 제품을 사용하며 자연스럽게 홍보하고, 고급 호텔과 비교해도 밀리지 않는 초고가 정책을 유지하며 고급화 이미지를 내세우고 있다는 것이다.하승연 기자