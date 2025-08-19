[서울데이터랩]에스엔시스 86.00% 상승…실시간 상승률 1위

이미지 확대

19일 오전 9시 15분 에스엔시스(0008Z0)가 등락률 +86.00%로 상승률 1위를 차지했다. 에스엔시스는 개장 직후 2,524,595주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 25,800원 오른 55,800원이다.한편 에스엔시스의 PER은 18.72로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 28.30%로 수익성이 높다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 오늘이엔엠(192410)은 현재가 1,738원으로 주가가 19.94% 급등하고 있다. 상승률 3위 캐리(313760)는 현재 3,600원으로 19.40% 급등하며 주목받고 있다. 상승률 4위 아이비젼웍스(469750)는 18.92% 급등하며 1,150원에 거래되고 있다. 상승률 5위 하이드로리튬(101670)은 15.02%의 상승세를 타고 3,255원에 거래되고 있다.6위 더코디(224060)는 현재가 3,220원으로 13.98% 상승 중이다. 7위 리튬포어스(073570)는 현재가 1,534원으로 11.64% 상승 중이다. 8위 미투온(201490)은 현재가 6,260원으로 10.80% 상승 중이다. 9위 푸드웰(005670)은 현재가 8,010원으로 8.10% 상승 중이다. 10위 라온텍(418420)은 현재가 4,945원으로 7.73% 상승 중이다.이밖에도 지투지바이오(456160) ▲7.47%, 피엔에이치테크(239890) ▲7.39%, 율호(072770) ▲6.98%, 스튜디오드래곤(253450) ▲6.84%, 피엔케이피부임상연구센타(347740) ▲6.70%, 뉴온(123840) ▲6.53%, 새빗켐(107600) ▲6.52%, 이브이첨단소재(131400) ▲5.83%, 대유(290380) ▲5.68%, 지엔씨에너지(119850) ▲5.08% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자