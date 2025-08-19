[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(8월 19일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 두산에너빌리티(034020)가 개장 5분 만에 11.05%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.두산에너빌리티의 현재가는 62,500원으로 전 거래일 대비 3.99% 하락하고 있다. 거래량은 766,580주를 기록했다.이어 삼성전자(005930)가 검색비율 2위를 기록하며 0.71%의 등락률을 보이고 있다. 검색비율 3위의 삼양컴텍(484590)은 2.40% 하락하며 출발하고 있다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 개장 초반에 0.37% 상승하고 있다. 검색비율 5위 지투지바이오(456160)는 6.32% 상승세를 보이고 있다.6위 카카오(035720)는 등락률 1.54%로 오르고 있다. 7위 한국전력(015760)은 4.31% 하락하고 있다. 8위 NAVER(035420)는 0.88% 상승세를 보이고 있다. 9위 한화오션(042660)은 0.18%의 미미한 등락률을 보이고 있다. 10위 한화솔루션(009830)은 등락률 1.48%로 상승 중이다.이 밖에도 에스엔시스(0008Z0) ▲75.67%, 대한조선(439260) ▲2.99%, HLB(028300) ▼0.51%, 삼성중공업(010140) ▼0.05%, HMM(011200) ▼1.69%, 한전기술(052690) ▼5.40%, 현대로템(064350) ▼1.68%, 에코프로비엠(247540) ▲1.07%, 펩트론(087010) ▲0.31%, 에스와이스틸텍(365330) ▲4.35% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자