日·대만 증시 최고치 찍는데… 3170선까지 내려간 코스피

이미지 확대 美 관세·인플레 우려… 코스피 2주 만에 최저치 18일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 정책 부담과 미국 물가 상승 우려 속에 전장 대비 1.50% 급락하며 3177.28로 거래를 마쳤다. 종가 기준 지난 4일(3147.75) 이후 2주 만에 최저치다.

2025-08-19

일본과 대만의 증시가 사상 최고치를 경신한 가운데 코스피는 ‘나 홀로’ 1.50% 급락하며 3180선을 내줬다.18일 일본의 닛케이지수는 전 거래일 대비 0.77% 오른 4만 3714.31로 거래를 마쳤다. 지난 15일에 이어 다시 한번 사상 최고치를 경신했다. 대만의 자취안지수도 전 거래일보다 0.61% 오른 2만 4482.52로 역대 최고치를 찍었다.정반대로 국내 증시는 1.5% 이상 급락하며 부진했다. 이날 코스피는 전 거래일보다 1.50% 하락한 3177.28로 거래를 마쳤다. 외국인들이 5416억원가량을 순매도하며 지난 4일 이후 9거래일 만에 3180선이 붕괴됐다. 코스닥은 2.11% 하락한 798.05로 거래를 마치며 800선을 내줬다.도널드 트럼프 행정부가 반도체에 최대 300%의 고율 관세 부과 의지를 표명하면서 국내 시가총액 1, 2위인 삼성전자(-2.23%)와 SK하이닉스(-3.25%)의 주가가 큰 폭으로 빠졌다. 이날 외국인들은 삼성전자 주식을 1749억원어치, SK하이닉스 주식을 988억원어치 팔아치웠다. 이 외에도 미국의 7월 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 크게 상회하며 9월 기준금리 인하 가능성이 후퇴한 것도 국내 증시에 영향을 미쳤다.미국발 관세 우려 같은 공통적 악재에도 한국과 달리 일본, 대만의 증시가 상승한 것은 각국 경기 상황이 뒷받침됐다는 분석이다. 일본은 2분기 경제성장률이 시장 예상치를 웃돌았고, 대만은 최근 올해 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 3.1%에서 4.45%로 상향 조정한 바 있다.최재성 기자