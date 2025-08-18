[서울데이터랩]웅진 28.15% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

18일 오후 15시 35분 웅진(016880)(001620)이 등락률 +28.15%로 상승률 1위로 마감했다. 웅진은 장 중 12,636,384주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 905원 오른 4,120원에 마감했다.한편 웅진의 PER은 3.77로 매우 저평가된 수준일 가능성이 있으며, ROE는 4.5%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 한국특강(007280)은 주가가 18.60% 급등하며 종가 1,734원에 마감했다. 상승률 3위 서흥(008490)의 주가는 28,000원으로 17.65% 급등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 코스맥스비티아이(044820)는 13.84% 상승하며 20,400원에 마감했다. 상승률 5위 티에이치엔(019180)은 9.43%의 상승세를 타고 종가 3,480원에 마감했다.6위 HD현대에너지솔루션(322000)은 종가 47,750원으로 8.89% 상승 마감했다. 7위 화인베스틸(133820)은 종가 1,526원으로 8.61% 상승 마감했다. 8위 LS네트웍스(000680)는 종가 4,245원으로 7.60% 상승 마감했다. 9위 OCI홀딩스(010060)는 종가 105,700원으로 7.42% 상승 마감했다. 10위 화천기계(010660)는 종가 4,960원으로 7.36% 상승 마감했다.이밖에도 HMM(011200) ▲7.01%, 후성(093370) ▲6.68%, STX엔진(077970) ▲6.34%, 세아특수강(019440) ▲6.30%, 미스토홀딩스(081660) ▲5.46%, 세진중공업(075580) ▲5.45%, 우진아이엔에스(010400) ▲5.19%, 한화엔진(082740) ▲4.81%, 대덕1우(00806K) ▲4.60%, 동양2우B(001527) ▲4.18% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자