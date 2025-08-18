[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 삼양컴텍 거래대금 무려 3981억원 돌파

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.18일 한국거래소에 따르면, 삼양컴텍(484590)이 25,852,804주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 16,270원으로, 시가총액 6,705억원과 비교했을 때 거래대금은 398,182백만원으로 시가총액의 5.94%에 달한다. 등락률은 +111.30%로 폭등세를 보이며, PER 31.59, ROE 38.14로 재무 지표에서 비교적 안정적인 모습을 보인다. 미스터블루(207760)는 21,120,770주의 거래량으로 거래량 2위를 기록하며, 주가는 1,859원, 거래대금은 39,092백만원이다. 시가총액은 1,544억원으로, 거래대금은 시가총액의 2.53%를 차지한다. 등락률은 +4.32%로 상승하며, PER -17.06, ROE -29.15로 재무 지표는 부정적이다.캔버스엔(210120)은 현재가 1,616원으로, +20.87%의 상승세를 보이며 거래량 18,872,565주를 기록한다. 썸에이지(208640)는 618원으로 거래량 18,357,569주, 등락률 -0.64%를 기록하며 횡보 중이다. 율호(072770)는 14,710,328주의 거래량과 함께 현재가 802원, 등락률 +29.98%로 상한가에 도달한다. 현대ADM(187660)은 1,850원으로 +10.65% 상승하며 거래량 13,462,989주를 기록한다. 탑코미디어(134580)는 2,520원으로 +17.21% 상승, 거래량 12,785,894주를 기록 중이다. 이스트아시아홀딩스(900110)는 82원으로 -2.38% 하락하며 거래량 8,879,701주를 기록하고, 블루엠텍(439580)은 6,210원으로 +2.64% 상승하며 거래량 8,448,483주를 기록한다. 에이비프로바이오(195990)는 206원으로 -12.71% 하락하며 거래량 6,813,862주를 보인다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 좋은사람들(033340) ▼2.49%, 조광ILI(044060) ▼14.00%, 인성정보(033230) ▲2.78%, 파인엠텍(441270) ▲10.67%, 모비데이즈(363260) ▲1.68%, 일승(333430) ▲7.20%, 파버나인(177830) ▲4.42%, 케이프(064820) ▲18.04%, 크레오에스지(040350) ▼30.00%, 하이드로리튬(101670) ▼10.03% 등의 성적을 기록한다.주목할 만한 종목으로는 삼양컴텍과 율호가 있다. 삼양컴텍은 거래대금이 시가총액의 5.94%에 달하며 폭등하는 모습을 보인다. 반면, 율호는 상한가에 도달하며 시가총액의 1.92% 수준의 거래대금을 기록한다. 하락폭이 큰 에이비프로바이오와 크레오에스지는 각각 거래대금이 시가총액의 0.23%, 0.23%로 낮은 수준에 머문다.전체적인 시장 흐름을 보면, 코스닥 시장은 상승과 하락이 혼재된 모습이다. 상승 종목들이 두드러진 거래량과 거래대금을 기록하며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 그러나 일부 종목에서는 변동성에도 불구하고 안정적인 투자 심리가 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자