[서울데이터랩]펩트론 7.50% 하락하며 급락세 보인다

한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 알테오젠(196170)은 현재가 438,500원으로 전 거래일 대비 0.34% 상승 중이다. 외국인비율이 14.48%이며, 거래량은 206,612주를 기록하고 있다. PER은 187.63, ROE는 29.52로 높은 수치를 보이고 있다. 반면, 에코프로비엠은 132,800원으로 전 거래일 대비 4.32% 하락하며 거래량은 323,856주를 기록하고 있다. 외국인비율은 12.61%이며, PER은 -139.94, ROE는 -6.26으로 부진한 재무 상태를 나타내고 있다.시가총액 3위 에코프로는 3.24% 하락하며 56,700원에 거래되고 있으며, 거래량은 547,921주로 활발하다. 펩트론은 7.50% 하락하며 급락세를 보이며 327,000원에 거래 중이다. 파마리서치(214450)는 2.05% 하락, 리가켐바이오(141080)는 3.07% 하락, HLB는 3.27% 하락, 레인보우로보틱스(277810)는 2.20% 하락 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 휴젤(145020) ▼2.37%, 클래시스(214150) ▼1.07%, 리노공업(058470) ▼0.96%, 에스엠(041510) ▼0.74%, 코오롱티슈진(950160) ▼2.99%, JYP Ent.(035900) ▼0.50%, 실리콘투(257720) ▼0.55%, 이오테크닉스(039030) ▼6.38%, 케어젠(214370) ▼2.96%, 셀트리온제약(068760) ▼0.37% 등의 성적을 기록하고 있다.오늘 코스닥 시장은 대체로 하락세를 보이고 있으며, 외국인 투자자들의 비중이 높은 종목들이 상대적으로 더 큰 하락폭을 기록하고 있다. 거래량이 많은 종목들에서도 하락세가 두드러진다.외국인 비율이 높은 클래시스와 휴젤은 비교적 낮은 하락폭을 보였으나, 거래량이 많았던 에코프로와 HLB는 큰 폭으로 하락했다. PER과 ROE가 부진한 종목들은 하락세가 두드러지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자