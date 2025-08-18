[서울데이터랩]체인링크 OKX 토큰 밈코어 24시간 상승률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 체인링크(LINK)는 24시간 동안 13.49% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 체인링크의 가격은 3만 5646원으로, 시가총액은 약 24조 1718억 원에 달한다. 체인링크는 블록체인 스마트 계약과 외부 데이터를 연결하는 오라클 네트워크로, 다양한 블록체인 플랫폼에서 활용되고 있다.OKX 토큰(OKB)이 11.17%의 상승률을 기록하며 그 뒤를 이었다. OKX 토큰의 가격은 16만 7951원이며, 시가총액은 약 3조 5269억 원이다. OKX 토큰은 암호화폐 거래소 OKX에서 사용되는 유틸리티 토큰으로, 거래 수수료 할인 및 플랫폼 내 다양한 서비스에서 사용된다.밈코어(M)는 8.27% 상승하며 상승률 3위를 기록했다. 밈코어의 가격은 619원이며, 시가총액은 약 9787억 9111만 원이다. 밈코어는 커뮤니티 주도로 운영되는 디지털 자산 프로젝트로, 사용자 간의 사회적 상호작용을 중심으로 한 플랫폼을 제공한다.아비트럼(ARB)은 8.14% 상승했으며, 현재 가격은 743원이다. 시가총액은 약 3조 8312억 원으로 평가된다. 아비트럼은 이더리움 기반의 레이어 2 솔루션으로, 빠른 거래 속도와 낮은 수수료를 제공하며 이더리움 네트워크의 확장성을 개선한다.버추얼 프로토콜(VIRTUAL)은 7.51% 상승했다. 버추얼 프로토콜의 가격은 1791원이며, 시가총액은 약 1조 1742억 원이다. 이 프로토콜은 가상 현실과 블록체인 기술을 결합하여 사용자 경험을 향상시키는 데 주력하고 있다.한편, 소닉SVM(S)은 7.04% 상승했다. 소닉SVM의 가격은 458원이며, 시가총액은 약 1조 3206억 원이다. 같은 시각, 펌프(PUMP)는 6.57% 상승했다. 펌프의 가격은 5.13원으로, 시가총액은 약 1조 8144억 원이다. 모네로(XMR)는 6.35% 상승하여 가격은 37만 5493원, 시가총액은 약 6조 9266억 원에 달한다.세이(SEI)는 6.33% 상승하며 가격은 479원, 시가총액은 약 2조 8784억 원으로 나타났다. 인젝티브(INJ)는 5.77% 상승했고, 가격은 2만 1452원, 시가총액은 약 2조 1446억 원으로 기록됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자