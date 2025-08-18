[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(8월 18일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 7.34%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 70,800원으로 전 거래일 대비 1.12% 하락하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,140,627주를 기록했다.이어 HMM(011200)이 검색비율 2위를 기록하며 7.92%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 1.68% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 개장 초반부터 2.17%의 하락률로 하락 중이다. 검색비율 5위 HLB(028300)는 2.91% 하락하며 주가가 다소 하락하고 있다.6위 한화솔루션(009830)은 등락률 2.83%로 상승세를 보이고 있다. 7위 삼양컴텍(484590)은 96.36%의 폭등세를 보이고 있다. 8위 카카오(035720)는 0.31% 상승하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 9위 한화오션(042660)은 1.50% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 NAVER(035420)는 0.00%의 등락률로 주가가 보합세를 유지하고 있다.이 밖에도 한국전력(015760) ▲4.12%, 알테오젠(196170) ▲2.52%, 현대로템(064350) ▼1.00%, LG디스플레이(034220) ▲1.01%, 에코프로(086520) ▲0.17%, HD현대인프라코어(042670) ▼9.71%, 에이비엘바이오(298380) ▲0.46%, 에코프로비엠(247540) ▼1.44%, 삼성SDI(006400) 0.00%, 대한조선(439260) ▼3.28% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자