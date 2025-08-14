(사)따뜻한하루, 광복 80주년 맞아 ‘815 캠페인’… 독립유공자 후손 5명에 생계비 지원

이미지 확대

사단법인 따뜻한하루(대표이사 김광일)가 광복 80주년을 기념해 독립유공자 후손 5명에게 각각 815만 원의 생계비를 지원하는 ‘815 캠페인’을 진행한다고 14일 밝혔다.이번 캠페인은 광복절(8월 15일)의 역사적 의미를 담아, 나라의 독립을 위해 헌신했던 독립유공자들의 넋을 기리고, 여전히 어려운 환경 속에 살아가고 있는 후손들에게 실질적인 도움을 전하기 위해 마련됐다.대상자 중에는 ‘만주벌 호랑이’로 불린 독립운동가 김동삼 선생의 친손녀 김복생(90세)씨가 포함돼 있다. 1936년생 김복생 씨는 광복 후에도 중국과의 외교 문제로 귀국하지 못한 채 중국 하얼빈에서 평생을 살아왔으며, 2015년이 되어서야 고국으로 돌아왔다. 현재는 국가 지원금에 의존하며 홀로 서울에 있는 한 반지하 주택에 거주하고 있다.따뜻한하루 김광일 대표는 “광복 80주년은 독립을 위해 모든 것을 바친 분들을 기억하고 그 뜻을 이어가는 해”라며 “이번 지원이 후손들의 생활 안정과 자긍심 회복에 보탬이 되길 바란다”며 캠페인에 대한 포부를 밝혔다.이번 캠페인에는 김동삼 선생의 후손을 포함하여 유관순 열사, 유중제·천재섭·여맹조 선생 등 총 5명의 독립운동가의 후손이 포함됐으며, 각 가정에 815만 원씩 총 4,075만 원의 생계비를 전달할 예정이다.한편 외교통상부 소관의 NGO 단체인 따뜻한 하루는 지난해 국가보훈부와 업무 협약을 맺은 이후, 독립유공자 후손뿐 아니라 6·25 참전용사, 상이군경회 등 나라를 위해 헌신한 수많은 국가유공자들에게 보훈의 마음을 전하고 유가족들의 삶을 응원하는 일에 앞장서고 있다.한편, 사단법인 따뜻한 하루는 공식 인스타그램, 유튜브, 홈페이지를 통해 ‘독립운동가 후손 돕기 캠페인’을 진행하고 있다.온라인뉴스팀