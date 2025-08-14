양종희 KB금융 회장 “독립정신 잇는 명품가게로 선한 영향력 확산”

이미지 확대 13일 서울 도봉구 ‘팔레트 미술교습소’에서 열린 ‘명예를 품은 가게’ 현판식에서 (왼쪽부터) 김진 광복회 부회장, 권오을 국가보훈부 장관, 김수정 원장(독립유공자 김혁 선생 후손), 류진 한국경제인협회 회장, 양종희 KB금융지주 회장이 기념촬영을 하고 있다. KB금융 제공

KB금융지주가 광복 80주년을 맞아 독립유공자 후손 소상공인의 자립을 돕는 ‘명예를 품은 가게’(명품가게) 지원 사업을 본격화한다.14일 금융권에 따르면 KB금융은 전날 서울 도봉구에서 1호 명품가게 현판식을 열었다. 행사에는 권오을 국가보훈부 장관, 류진 한국경제인협회 회장, 김진 광복회 부회장, 양종희 KB금융 회장 등이 참석해 독립정신을 이어가는 보훈 소상공인에게 감사와 존경을 전했다.명품가게는 KB금융이 국가보훈부·한경협·광복회와 함께 독립유공자 후손 소상공인을 발굴·지원해 생계와 자립을 돕는 사업이다. 1호점으로 선정된 ‘팔레트 미술교습소’는 독립운동가 김혁 선생의 손녀 김수정씨가 운영하는 미술학원으로, KB금융과 한경협은 외벽·간판·수도관 보강과 실내 리모델링 등 전반적인 환경 개선을 지원했다.KB금융과 한경협은 앞으로 전국 8개 지역의 독립유공자 후손 소상공인을 대상으로 가게 및 부대시설 개선, 분야별 경영 컨설팅, 명품가게 현판 제공 등 맞춤형 솔루션을 제공할 계획이다.양 회장은 “이번 명품가게 지원은 과거의 헌신과 오늘의 희망을 잇는 뜻깊은 연결고리가 될 것”이라며 “KB금융은 앞으로도 금융의 역할로 선한 영향력을 펼치고, 모두가 함께 성장하는 동반자가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.김예슬 기자