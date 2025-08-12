‘노벨상’ 로빈슨 교수 “APEC이 보호무역 흐름 막을 대안”

이미지 확대 12일(화) 대외경제정책연구원(KIEP)과 한국경제인협회(FKI)가 공동 주최한 제32차 태평양경제협력위원회(PECC) 총회에서 제임스 로빈슨 2024 노벨경제학상 수상자가 기조 연설을 진행하고 있다.

미국발 보호무역주의 확산 속에서 아시아태평양경제협력체(APEC)가 새로운 자유무역 질서의 대안이 될 수 있다는 주장이 제기됐다.지난해 노벨경제학상을 수상한 제임스 로빈슨 미국 시카고대 교수는 12일 서울 여의도 FKI타워 콘퍼런스센터에서 열린 ‘제32차 태평양경제협력위원회(PECC) 총회’ 기조연설에서 “지난 50년간 국가 간 장벽을 낮추는 방식의 자유무역주의는 더 이상 작동하지 않는다. 미국 없는 글로벌 자유무역과 새로운 시장 전략을 구상해야 할 때”라며 APEC 중심의 체제를 구상해야 한다고 밝혔다. 미국 정부의 정책 기조 변화가 규칙 기반 국제질서의 약화를 가져온 만큼 미국 없이 자유무역을 추진하거나 다른 방식의 무역 프레임 워크를 모색해야 한다고 강조한 것이다.특히 APEC이 ‘국가’ 대신 ‘경제체’ 개념을 사용하는 점을 높이 평가하며 “더 유연한 정체성이 필요한 시대에 새로운 글로벌 아키텍처(체계) 구축을 구상하는 데 유럽연합(EU)보다 더 적합한 플랫폼이 될 수 있다”고 강조했다.로빈슨 교수는 한국에 대해선 “휴대전화, 선박, 자동차뿐 아니라 K팝, 오징어게임, K뷰티까지 경제적·문화적으로 놀랍도록 창조적인 사회”라며 “APEC 내에서 다양한 대화와 협력을 주도적으로 이끌어 갈 잠재력이 있다”고 말했다.PECC은 APEC의 주요 싱크탱크이자 공식 옵서버(참관단체)로서 정부, 기업, 학계 전문가들이 참여하는 국제경제협력체다. 올해 한국이 20년 만에 APEC 의장국을 맡은 것을 계기로 서울에서 총회가 열렸다.이범수 기자