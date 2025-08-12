이스코어, 온라인 당일 스타크래프트 토너먼트 ‘Escore One day Star’ 개최

이미지 확대

스타크래프트 팬들을 위한 새로운 온라인 토너먼트 ‘이스코어 원데이스타’(EScore One Day Star)가 참가자를 모집한다. 이번 대회는 김철민 캐스터와 임진묵 해설이 호흡을 맞춰 매주 금요일 저녁 7시 생중계하며, 총 4주간 매회 당일 최강자를 가리는 짜릿한 대결이 펼쳐질 예정이다.온라인 당일 토너먼트 형식으로 운영되는 EScore One Day Star의 방송 일정은 1주차 8월 15일, 2주차 8월 22일, 3주차 8월 29일, 4주차 9월 5일로 예정돼 있다. 대회 1주차 접수 기간은 8월 7일부터 8월 13일 자정까지이며, 2주차~4주차는 각 대회 종료 후부터 매주 수요일 자정까지 신청 가능하다.참가 대상은 캠 송출과 게임 송출이 가능한 스트리머로 갓, 킹, 잭, 조커, 스페이드, 0티어 등급이 해당되며, 접수는 SOOP 임진묵 해설 채널을 통해 진행된다. 사용 맵은 라데온, 메트로폴리스, 폴스타 총 3종이며 세부 규정은 별도 공지사항을 참조하면 된다.대회 방식은 접수 인원에 따라 달라진다. 64강 진행 시 64강부터 4강까지는 단판, 결승은 5전 3선승제로 진행되며 32강부터 8강까지는 단판, 4강과 결승은 3전 2선승제로 실시된다. 상금은 64강 기준 우승 300만 원, 준우승 30만 원이며 32강일 경우 우승 300만 원이 주어진다.이스코어 관계자는 “EScore One Day Star는 스타크래프트를 사랑하는 모든 스트리머와 팬들에게 열정적인 무대를 제공하기 위해 기획한 대회”라며 “8월 15일부터 총 4주간 매주 금요일 저녁, 당일 최고의 승자를 가리는 짜릿한 승부가 펼쳐질 예정이니 많은 관심을 부탁드린다”라고 전했다.온라인뉴스팀