육류·유지류 급등… 세계식량가격지수 2년여 만에 최고

2025-08-11

세계식량가격지수가 2년 5개월 만에 가장 높은 수준으로 뛰어올랐다. 유지류 가격이 급등하고 육류 가격이 역대 최고치를 찍은 결과다.10일 농림축산식품부에 따르면 유엔 식량농업기구(FAO)가 발표한 지난달 기준 세계식량가격지수(2014~16년 평균 가격=100)는 130.1포인트로 전월보다 1.6% 올랐다. 2023년 2월(130.7포인트) 이후 2년 5개월 만에 가장 높은 수준이다.육류 가격지수는 1.2% 오른 126.3포인트로 역대 최고치를 갈아치웠다. 중국과 미국에서 육류 수요가 늘어나면서 소고기 가격이 오른 영향이다. 닭고기는 브라질이 지난 6월 고병원성 조류인플루엔자(HAPI) 청정국 지위를 회복한 후 주요 교역국의 수입이 재개되면서 가격이 상승했다.유지류는 7.1% 뛴 166.8포인트로 3년 만에 최고치로 뛰었다. 팜유와 대두유, 해바라기유는 수요 증가로 가격이 올랐다.반면 곡물 가격지수는 106.5포인트로 0.8% 떨어졌다. 북반구 겨울 밀 수확에 따라 공급이 증가한 영향이다. 유제품 가격지수는 155.3포인트로 여전히 높은 수준이었다. 다만 0.1% 내리며 지난해 4월 이후 처음 내렸다. ﻿세종 강동용 기자