[서울데이터랩]톤코인 밈코어 이뮤터블엑스 상승률 주목

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-08-10 13:13
입력 2025-08-10 13:13
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 25일 기준 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 톤코인(TON)이다. 톤코인은 현재 4758원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률 1.34%를 기록했다. 톤코인은 24시간 등락률도 2.51%로, 최근 활발한 거래를 보이며 상승세를 유지하고 있다. 특히, 24시간 거래량이 3417억 8387만 원에 달해 거래가 활발하게 이루어지고 있는 상황이다.

이어 두 번째로 높은 상승률을 기록한 종목은 밈코어(MCORE)다. 밈코어는 현재 635원에 거래되며, 1시간 동안 1.29% 상승했다. 24시간 동안의 등락률은 2.14%로, 톤코인보다는 다소 낮지만 여전히 긍정적인 흐름을 보인다. 24시간 거래량은 190억 6611만 원으로, 일정한 거래량을 유지하고 있다.

세 번째로 주목할 종목은 이뮤터블엑스(IMX)이다. 이뮤터블엑스는 현재 804원에 거래되며, 1시간 동안 0.95% 상승했다. 24시간 등락률은 7.66%로, 최근 가파른 상승세를 보이고 있다. 24시간 거래량도 542억 871만 원으로, 많은 투자자들이 참여하고 있는 것으로 나타난다.

이미지 확대


같은 시각 펜들(PENDLE)은 7840원에 거래되고 있으며 1시간 등락률은 0.78%다. 24시간 등락률은 5.12%로, 최근 전반적인 상승세에 기여하고 있다. 파이코인(PI)은 583원에 거래되며, 1시간 동안 0.69% 상승했다. 24시간 동안은 15.76%의 높은 상승률을 기록했다.

한편, 옵티미즘(OP)은 1100원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 0.69%다. 모네로(XMR)는 37만 7090원에 거래되며, 1시간 동안 0.67% 상승했다. 쿠코인 토큰(KCS)은 1만 5849원에 거래되며, 1시간 등락률은 0.63%를 기록했다. 소닉SVM(SVM)은 439원에 거래되며, 1시간 동안 0.63% 상승했으며, 리도다오(LDO)는 1652원에 거래되며 1시간 등락률이 0.61%다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
