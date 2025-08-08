공매도 잔고금 10조원 돌파…“주식투자 신중해야 할 시점”

이미지 확대 8일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

세제개편 후폭풍과 트럼프 관세 우려 여파로 국내 증시 불확실성이 커지면서 유가증권시장 공매도 잔고금이 10조원을 돌파했다. 새 정부 출범 이후 국내 증시에 대한 관심이 크게 높아진 상황에서 투자에 신중을 기해야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있다.8일 한국거래소에 따르면 공매도 순보유 잔고금액은 지난 5일 기준 10조 70억원으로 집계됐다. 지난 7월 31일 10조 440억원을 기록한 이후 올해 들어 두번째로 큰 규모다. 전체 상장 주식 수 대비 공매도 순보유 잔고 비율은 같은 날 기준 0.37%다.공매도는 타인에게 주식을 빌려 먼저 매도하고 주가가 내려가면 싼값에 매수해 갚는 투자 기법이다. 향후 주가가 지금보다 하락할 것으로 예상될 때 유효하다. 공매도 순보유 잔고가 높다는 건 주가 하락 가능성을 높게 보는 투자자들이 많다는 뜻이다.공매도 잔고금 규모 증가와 함께 증권가에선 투자에 신중을 기해야 하는 시점이란 목소리고 나온다. 이상현 메리츠증권 연구원은 “코스피 상승 추세가 둔화하면서 공매도 경계감이 확대하고 있다”며 “시가총액 대비 공매도 비중이 높은 종목들에 주의가 필요한 시점”이라고 했다.그러면서 “시장 상승 탄력이 둔화세로 접어들면 유동성이 약해지며 거래대금이 감소한다”며 “공매도 거래금액이 전체 거래금액에서 차지하는 비율이 커지면 공매도 경계감이 증시 하방 압력으로 작용할 공산이 크다”고 덧붙였다.다만 지금의 공매도 순보유 잔고 수준 자체는 절대적으로 높지는 않다. 메리츠증권에 따르면 미·중 무역전쟁에 대한 우려가 커지며 글로벌 증시가 동반 하락했던 지난 2018년 3월 기준 유가증권시장 시총 대비 공매도 잔고는 0.83%로 지금보다 2배 이상 높았다.최재성 기자