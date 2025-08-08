카카오뱅크, 개인사업자 대출 누적 4조원 공급… 64%는 중저신용자

이미지 확대 카카오뱅크 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

카카오뱅크가 개인사업자 대출 서비스 출시 약 3년 만에 누적 공급액을 4조원 가까이 달성했다.8일 카카오뱅크에 따르면 지난 2022년 11월 출시한 개인사업자뱅킹의 ‘개인사업자 신용대출’과 ‘개인사업자 보증서대출’ 공급액은 지난달 말 누적 기준으로 각각 1조 8500억원, 1조 9200억원으로 집계됐다. 합치면 약 4조원에 달한다.지난달 말 기준 개인사업자 대출 전체 고객의 64%는 중·저신용자인 것으로 나타났다. 개인사업자 보증서대출의 경우 중·저신용 고객 비중이 더 높았다. 카카오뱅크는 보증서대출 출시 이후 보증료의 최대 절반을 지원하고 있는데, 지난달까지 총 211억원의 보증료를 대신 지급했다. 보증서대출 상품 종류를 늘리는 한편, 부가세박스 등 소상공인을 위한 편의 서비스도 확대하고 있다는 설명이다.‘이자지원 보증서대출’을 이용한 고객들은 이차보전 지원 혜택으로 지난달 기준 약 2.25% 포인트의 금리를 절감했다. 평균 연 2.26%의 금리로 대출을 실행한 것으로 나타났는데, 이를 통해 절감한 이자는 누적 223억원 규모다.카카오뱅크는 개인사업자를 위한 혁신 서비스 출시에도 박차를 가하고 있다. 고객 맞춤형 정책자금 대출상품 통합조회 서비스, 소상공인 업종 특화 신용평가모형 등이 대표적이다. 카카오뱅크가 자체 소상공인 대안신용평가모형을 적용한 결과에 따르면 기존 대출 거절 건을 포함한 전체 대출 취급 건 약 7건 중 1건이 추가 승인됐다.카카오뱅크 관계자는 “앞으로도 소상공인의 금융 부담을 덜어주는 실질적인 지원과 편의 서비스로 포용금융을 실천해 나가겠다”고 밝혔다.김예슬 기자