MSCI 한국지수, 두산·효성중공업·LIG넥스원 신규 편입

최재성 기자
최재성 기자
수정 2025-08-08 09:30
입력 2025-08-08 09:30
모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)
모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)


두산과 효성중공업, LIG넥스원이 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 지수 구성 종목에 새롭게 편입됐다. CJ제일제당과 LG이노텍, SKC는 제외됐다.

MSCI는 7일(현지시간) 8월 정기 리뷰 결과를 발표하고 한국 지수 구성 종목을 이 같이 조정했다고 밝혔다. 지수 재조정(리밸런싱)은 오는 26일 장 마감 후 진행된다.

MSCI지수는 글로벌 투자자의 투자지표 역할을 하는 대표 지수 중 하나다. 지수에 편입되면 이 지수를 추종하는 자금 유입이 확대되고, 반대로 편출되면 자금이 유출될 가능성이 높아진다.

MSCI는 매년 2월과 5월, 8월, 11월 정기 리뷰를 통해 전체 시가총액과 유동 시가총액을 기준으로 지수 편입 종목을 조정한다.



한편 증권가에선 대선 이후 국내 증시가 높은 상승세를 보였다는 점 등을 이유로 8월 정기 리뷰에서 편입 종목이 편출 종목보다 훨씬 많을 것으로 예상했지만, 이날 MSCI가 3개 종목을 신규편입하고 3개 종목을 편출하는데 그치면서 MSCI 한국 지수 편입 종목은 기존 81개에서 변동이 없게 됐다.

최재성 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
