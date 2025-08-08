‘K-디스플레이 2025’ 개막… 삼성D·LGD, 첨단 기술 총출동

이미지 확대 차세대 디스플레이 한자리에 7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘K-디스플레이 2025’에서 한 관람객이 삼성디스플레이의 차량용 ‘벤더블(구부러지는) 화면’을 체험하고 있다.

연합뉴스

2025-08-08 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 최대 디스플레이 산업 전시회인 ‘K-디스플레이 2025’가 7일 서울 코엑스에서 개막했다. 삼성디스플레이와 LG디스플레이를 포함한 143개 기업·기관이 참여해 최신 기술과 제품을 선보인다.삼성디스플레이는 ‘유기발광다이오드(OLED) 혁신과 함께하는 미래 라이프스타일 탐험’을 주제로 초고해상도 확장현실(XR) 기기용 올레도스(OLEDoS), 6000니트(1니트=촛불 한 개 밝기) 밝기의 마이크로 LED 등 차세대 제품을 공개했다. 차세대 스마트워치용으로 개발된 마이크로 LED는 지금까지 공개된 워치형 디스플레이 중 최고 수준의 밝기를 구현했다. 이와 함께 관람객이 직접 참여하는 체험형 전시 프로그램 OLED 갤러리, 게이밍룸 등도 마련했다.LG디스플레이는 4세대 OLED 기술이 적용된 83인치 대형 패널을 중심으로 노트북·모니터·차량용 디스플레이 등 전방위 기술을 공개했다. 특히 최대 720헤르츠(㎐) 주사율의 OLED 모니터 패널과 자율주행 콘셉트카 내 차량용 디스플레이, 제로 베젤 마이크로 LED도 관심을 끌었다.행사는 9일까지 진행되며 채용박람회와 무역상담회 등 다양한 부대행사도 열린다.이범수 기자