“소비쿠폰 생큐”… 음식점·주유소·마트 매출 ‘쑥’

지난달 21일부터 전 국민에게 지급된 민생회복 소비쿠폰이 주로 먹고 마시는 데 쓰인 것으로 나타났다. 체크·신용카드로 지급된 소비쿠폰이 지급 2주 만에 절반 가까이 사용되면서 음식점과 주유소, 마트 등 생활 밀착 업종의 매출이 크게 뛰었다.행정안전부는 7일 카드사 9곳(신한·삼성·현대·국민·NH농협·롯데·하나·우리·BC)에서 지난달 21일부터 이달 3일까지의 소비쿠폰 사용 내역을 받아 분석한 결과를 발표했다. 지난 3일 기준 신용·체크카드로 지급된 소비쿠폰은 5조 7679억원이며 이 중 2조 6518억원(46.0%)이 사용됐다.가장 큰 수혜를 입은 업종은 음식점이다. 음식점에서 사용된 소비쿠폰은 1조 989억원으로 전체의 41.4%를 차지했다. 이어 마트·식료품(4077억원·15.4%), 편의점(2579억원·9.7%), 병원·약국(2148억원·8.1%), 의류·잡화(1060억원·4.0%), 학원(1006억원·3.8%), 여가·레저(760억원·2.9%) 순으로 나타났다.매출 증가폭(7월 3주 대비 4주)이 가장 컸던 업종도 음식점(2677억원)이었다. 주유소(1326억원), 의류·잡화(1042억원), 마트·식료품(884억원) 등이 뒤를 이었다. 같은 기간 매출액 증가율은 학원(33.3%)이 가장 높았고 의류·잡화(19.7%), 편의점(13.1%), 주유(13.1%) 순으로 높았다.소비 진작 효과는 즉각 나타났다. 소비쿠폰 지급 첫 주인 7월 4주(7월 21~27일) 가맹점 전체 매출은 전주(7월 14~20일) 대비 19.5% 증가했다. 지난해 같은 기간보다는 5.5% 늘었다. 7월 5주(7월 28일~8월 3일) 역시 지급 전인 7월 3주와 비교해 8.4% 증가, 전년 대비 6.5% 증가했다.윤호중 행안부 장관은 “민생회복 소비쿠폰으로 소상공인 매출이 증가하고 소비 심리가 개선되는 효과가 나타나고 있다”며 “경기 회복에 마중물 효과가 지속되고 민생 경제가 개선되도록 추가 소비 진작 대책을 마련할 것”이라고 밝혔다.세종 한지은 기자