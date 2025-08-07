코오롱, 모빌리티그룹 완전자회사로 편입…사업 재편 속도

이미지 확대 코오롱모빌리티그룹 사옥.

코오롱모빌리티그룹 제공

㈜코오롱이 자동차 유통 계열사인 코오롱모빌리티그룹을 완전자회사로 편입하고 비상장 전환을 추진한다.㈜코오롱은 7일 이사회를 열고 자회사인 코오롱모빌리티그룹과 포괄적 주식교환을 통해 100% 지분을 확보하기로 결의했다고 밝혔다. 주식 교환 비율은 보통주 기준 1대0.0611643, 우선주 기준 1대0.1808249로 확정됐으며, 코오롱은 신주를 발행해 교환을 진행할 예정이다.코오롱모빌리티그룹은 코오롱글로벌의 자동차 사업 부문을 인적 분할해 2023년 재상장한 법인이다. BMW, 아우디, 볼보, 로터스 등 다양한 수입차 브랜드의 딜러 사업을 전개하고 있으며 최근 JEEP 사업권 반납을 계기로 포트폴리오 재편에 나서고 있다.회사 측은 완전자회사화 이후 외부 소액주주 사업 전반에 대해 신속하고 유연한 의사결정을 할 수 있게 되며 업계 변화에 발맞춘 능동적인 사업 전개가 가능해질 것으로 보고 있다. 특히 수입차 딜러 중심의 기존 사업을 넘어 자체 브랜드 개발과 신사업 확대 등 미래 성장동력 확보에 집중할 수 있는 기반이 마련된다는 설명이다.코오롱은 향후 공개매수 및 주주총회 등 절차를 거쳐 거래를 최종 마무리할 계획이다.코오롱그룹 관계자는 “완전자회사 전환을 통해 경영 효율성과 사업 유연성을 제고하고, 업계 최고 수준의 경쟁력과 시장 지위를 확보하기 위한 선제적인 노력을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.이범수 기자