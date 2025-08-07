메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[서울데이터랩]셀트리온 2.58% 하락하며 눈길 끌어

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-08-07 12:47
입력 2025-08-07 12:47
이미지 확대


코스피 주요 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

7일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 70,100원으로 전 거래일 대비 1,300원(＋1.89%) 상승하며 안정적인 흐름을 이어가고 있다. 상장주식수 5,919만6,638주에 외국인비율이 50.55%로 높은 수준을 보이며, PER은 13.58, ROE는 9.03이다. 거래량은 9,650,253주로 활발히 거래되고 있다. SK하이닉스(000660)는 현재가 258,750원으로 전 거래일 대비 0.10% 상승했다. 상장주식수 728만2주에 외국인비율이 55.14%이며, PER 7.25, ROE 31.06으로 재무적으로도 양호한 상태다.

LG에너지솔루션(373220)은 1.17% 상승한 388,500원, 삼성전자우(005935)는 1.59% 상승한 57,600원으로 거래되고 있으며, 현대차(005380)는 0.95% 상승한 212,500원을 기록하고 있다. 두산에너빌리티(034020)와 HD현대중공업(329180)은 각각 0.45% 및 2.79% 상승했다. 반면, 삼성바이오로직스(207940)는 0.39% 하락한 1,027,000원, 한화에어로스페이스(012450)는 0.64% 하락한 930,000원, KB금융(105560)은 1.38% 하락한 114,000원으로 약세를 보이고 있다.

이미지 확대


한편 시가총액 20위권 종목들은 기아(000270) ▲0.20%, 셀트리온(068270) ▼2.58%, NAVER(035420) ▲1.20%, 한화오션(042660) ▲3.15%, 신한지주(055550) 0.00%, 삼성물산(028260) ▲0.43%, 한국전력(015760) ▲2.55%, 현대모비스(012330) ▲2.97%, 카카오(035720) ▲7.57%, HD한국조선해양(009540) ▲2.29% 등의 성적을 기록하고 있다.

시장 전반에서 상승세를 보이는 가운데, 카카오가 7.57%의 높은 상승률을 기록하며 주목받고 있다. 외국인 비율이 높은 종목들은 대체로 안정적인 거래량을 바탕으로 상승하는 경향을 보였으며, PER과 ROE 지표도 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 특히 HD현대중공업과 현대모비스는 각각 2.79%와 2.97% 상승하며 긍정적인 주가 흐름을 이어가고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
121년 역사의 서울신문 회원이 되시겠어요?
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기