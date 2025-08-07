[서울데이터랩]‘아이티켐’ 120.81% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

7일 오전 9시 15분 아이티켐(309710)이 등락률 +120.81%로 상승률 1위를 차지했다. 아이티켐은 개장 직후 1,653,660주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 19,450원 오른 35,550원이다.한편 아이티켐의 PER은 30.62로 평가되며, 이는 기업의 수익성이 투자 대비 어느 정도인지를 설명하는 지표로 활용될 수 있다.이어 상승률 2위 빌리언스(044480)는 현재가 510원으로 주가가 29.77% 폭등하고 있다. 상승률 3위 동일스틸럭스(023790)는 현재 1,201원으로 27.49% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 핌스(347770)는 18.13% 급등하며 1,890원에 거래되고 있다. 상승률 5위 썸에이지(208640)는 16.96%의 상승세를 타고 600원에 거래되고 있다.6위 LB세미콘(061970)은 현재가 4,365원으로 16.09% 급등 중이다. 7위 에스와이스틸텍(365330)은 현재가 4,805원으로 14.68% 급등 중이다. 8위 에이엘티(172670)는 현재가 8,070원으로 14.14% 급등 중이다. 9위 두산테스나(131970)는 현재가 34,400원으로 10.79% 상승 중이다. 10위 헬릭스미스(084990)는 현재가 3,940원으로 8.99% 상승 중이다.이밖에도 코미코(183300) ▲8.33%, 삼륭물산(014970) ▲8.32%, 세림B&G(340440) ▲7.65%, 엑시콘(092870) ▲7.16% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자