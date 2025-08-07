[서울데이터랩]아센디오 26.01% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

7일 오전 9시 10분 아센디오(012170)가 등락률 +26.01%로 상승률 1위를 차지했다. 아센디오는 개장 직후 5분간 1,708,904주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 840원 오른 4,070원이다.한편 아센디오의 PER은 -4.82로 적자로 인해 수익성이 부진한 상황을 반영하며, ROE는 -32.60%로 자본 대비 손실이 발생하고 있음을 시사한다.이어 상승률 2위 일정실업(008500)은 현재가 15,540원으로 주가가 8.22% 상승하고 있다. 상승률 3위 하이브(352820)는 현재 276,000원으로 6.56% 상승 중이다. 상승률 4위 카카오(035720)는 5.81% 상승하며 60,100원에 거래되고 있다. 상승률 5위 달바글로벌(483650)은 5.29%의 상승세를 보이며 229,000원에 거래되고 있다.6위 에이피알(278470)은 현재가 218,500원으로 4.80% 상승 중이다. 7위 하이트진로홀딩스우(000145)는 현재가 13,200원으로 4.27% 상승 중이다. 8위 화천기계(010660)는 현재가 5,320원으로 4.11% 상승 중이다. 9위 전진건설로봇(079900)은 현재가 50,800원으로 4.10% 상승 중이다. 10위 코오롱ENP(138490)는 현재가 7,060원으로 3.98% 상승 중이다.이밖에도 카카오페이(377300) ▲3.53%, SBS(034120) ▲3.36%, 파라다이스(034230) ▲3.18%, 화인베스틸(133820) ▲3.13% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자