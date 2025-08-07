메뉴
[서울데이터랩]빅테크 주식 상승세 지속 엔비디아와 애플 두각

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-08-07 08:45
입력 2025-08-07 08:45
이미지 확대


6일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 상승세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 애플(AAPL)은 각각 0.65%, 5.09% 상승하며 긍정적인 모습을 보였으며, 아마존닷컴(AMZN)도 4.00% 상승했다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.53% 하락하며 소폭의 조정을 겪었다.

엔비디아는 179.42 달러로 0.65% 상승하며 강세를 유지했다. 애플은 213.25 달러로 5.09%의 상승률을 기록하며 가장 큰 상승폭을 나타냈다. 아마존은 222.31 달러로 4.00% 상승하며 견고한 상승세를 보였다.

메타(META)는 771.99 달러로 1.12% 상승했다. 브로드컴(AVGO)은 301.67 달러로 2.98% 상승했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 196.09 달러로 0.73% 상승하며 보합세를 보였다. 알파벳 Class C(GOOG)는 196.92 달러로 0.82% 상승했다.

이미지 확대




금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량 132,988,238주, 거래대금은 237억 달러로, 약 32조 8,852억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.41%를 기록했다. 그 뒤로 테슬라와 아마존이 각각 246억 달러와 119억 달러의 거래대금을 기록했다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 23.83%, 아마존은 5.02%에 해당한다.

정연호 기자
