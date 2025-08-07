[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

6일(현지시간) 미국 증시는 전반적으로 다양한 움직임을 보였다. 다우존스 지수는 소폭 상승하며 보합세를 보였고, 나스닥 종합 지수는 상승폭이 두드러졌다. S&P 500 지수는 소폭 상승하며 장을 마감했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 거래되며 44,193.12로 마감, 전일 대비 81.38포인트(0.18%) 상승했다. 시작가는 44,196.61이었고, 최고가는 44,290.09, 최저가는 44,017.71을 기록했다. 하루 거래량은 518,974천주였다.반면, 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 21,169.42로 장을 마감하며 전일 대비 252.87포인트(1.21%) 상승했다. 시작가는 20,955.22, 최고가는 21,183.88, 최저가는 20,937.49로 나타났다. 1,475,125천주의 거래량을 기록했다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,345.06으로 마감하며 전일 대비 45.87포인트(0.73%) 오른 수치를 보였다. 시작가는 6,309.30이었고 최고가는 6,352.83, 최저가는 6,301.11로 집계됐다.한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수는 각각 15,565.21, 23,315.04, 5,550.30으로 마감했다. 다우운송 지수는 130.75포인트(0.85%) 상승했으며, 나스닥 100 지수는 296.48포인트(1.29%) 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 11.39포인트(-0.21%) 하락했다.VIX 지수는 시카고옵션거래소(CBOE)에서 거래되며 16.77로 마감했다. 이는 전일 대비 1.08포인트(-6.05%) 하락한 수치로, 시장이 비교적 안정적인 상태임을 나타낸다.정연호 기자