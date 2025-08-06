첨단기술 무장 ‘의료기기’ 개발, 중소기업·개인이 주도

10년간 특허출원 42% 증가, 정보기기 급성장

기술별 다출원은 삼성전자 등 기업·대학이 차지

인공지능(AI)·웨어러블 등 첨단기술을 활용한 의료기기 경쟁이 치열한 가운데 국내에서는 중소기업과 개인이 기술 개발을 주도하는 것으로 나타났다.특허청은 6일 최근 10년(2015~2024년)간 의료기기 분야의 특허출원 동향을 분석한 결과 총 출원건수가 11만 9562건으로 집계됐다고 밝혔다. 2015년 9336건이던 연간 출원이 지난해 1만 3282건으로 42%가 증가했다. 같은 기간 전체 기술 분야의 특허출원이 약 12% 증가한 것과 비교하면 3.5배 높다.기술 분야별로는 심박수·혈압 등 다양한 생체신호를 측정할 수 있는 바이오센서가 탑재된 웨어러블 전자장치 같은 ‘생체계측기기’가 1만 7514건으로 전체 14.6%를 차지했다. 이어 수술치료기기(14.0%), 의료정보기기(13.7%), 의료용품(11.9%) 순이다.다만 출원 증가율에서는 의료정보기기가 연평균 21.9%로 빠른 성장세를 보인 가운데 인공지능에 기반한 원격진료 의료정보기기 관련 기술이 전체 92.6%를 차지했다.출원인은 중소기업(31.7%), 개인(19,7%), 외국 법인(19.6%), 대학·연구기관(19.1%) 등으로 중소기업과 개인이 혁신을 주도하고 있는 것으로 분석됐다. 다만 다출원자는 삼성전자가(1975건), 연세대(1370건), 고려대(1354건), 오스템임플란트(960건) 등으로 차이를 보였다. 삼성전자는 생체계측기기와 재활 보조기기, 연세대는 체외진단기기 및 의료정보기기, 삼성메디슨은 영상진단기기, 오스템임플란트는 치과기기, 바디프렌드는 치료 보조기기 분야서 기술 개발을 주도했다.임영희 특허청 화학생명심사국장은 “첨단기술로 무장한 국내 의료기기 산업의 경쟁력 강화를 위해 특허 분석 결과를 산업계와 공유하는 등 강한 권리화를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자