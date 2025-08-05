[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 이브이첨단소재 거래대금 무려 548억 돌파

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.5일 한국거래소에 따르면, 이브이첨단소재(131400)가 2천3백만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 2,315원으로, 시가총액의 3.97%에 해당하는 거래대금 548억원을 기록하며 12.93%의 급등세를 보인다. PER -9.45, ROE -7.03으로 여전히 기업의 재무 상태는 불안정하지만, 대규모 거래량이 동반되며 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 좋은사람들(033340)은 19,868,205주가 거래되며 거래량 2위를 기록하며, 현재 주가는 1,990원으로 1.69% 상승한다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 2.11%로, 투자자들의 활발한 매수세가 관측된다.캔버스엔(210120)은 거래량 3위를 차지하며 현재 주가 1,362원으로 상한가에 도달한다. 거래량은 19,657,492주를 기록하며, 시가총액 대비 거래대금 비율은 7.66%에 달한다. 아이에이(038880)는 현재가 287원으로 2.71% 하락하며 거래량은 19,287,674주이다. 인성정보(033230)는 18,522,924주 거래되며 현재가 2,315원, 3.58% 상승 중이다. 이스트아시아홀딩스(900110)는 거래량 15,744,501주로 보합세를 보이며 현재가 80원을 유지한다. 오가닉티코스메틱(900300)은 1.62% 하락한 487원으로 거래량 14,882,937주를 기록하고 있으며, 블루엠텍(439580)은 5,380원으로 22.13% 급등하며 14,118,414주가 거래되고 있다. 인트론바이오(048530)와 신흥에스이씨(243840)는 각각 11,432,419주, 10,701,787주 거래되며 13.11%, 23.70% 상승 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 썸에이지(208640) ▲29.93%, 소룩스(290690) ▲6.72%, 중앙첨단소재(051980) ▲1.60%, 디케이티(290550) ▲19.31%, 아이로보틱스(066430) ▲7.02%, 애머릿지(900100) ▲15.50%, 휴림로봇(090710) ▲1.63%, TS트릴리온(317240) ▲8.42%, 하이드로리튬(101670) ▲2.07%, 뉴로핏(380550) ▲11.46% 등의 성적을 기록한다.주목할 만한 종목으로는 캔버스엔과 신흥에스이씨가 있다. 캔버스엔은 상한가에 도달하며 거래대금이 시가총액 대비 7.66%로, 매우 높은 매수세가 확인된다. 신흥에스이씨도 23.70%의 상승률과 함께 거래대금이 시가총액 대비 2.71%로 활발한 거래가 이루어지고 있다. 반면, 아이에이와 오가닉티코스메틱은 각각 2.71%, 1.62% 하락하며 거래대금 비율이 상대적으로 낮다.전체적인 시장 흐름은 일부 종목에서 거래대금이 시가총액의 2% 이상으로 활발한 거래가 이루어지며 상승세를 보이고 있으나, 대체적으로는 엇갈린 주가 흐름이 나타나고 있다. 이러한 시장 흐름 속에서 투자자들은 신중한 투자 전략이 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자