PC방 최고 인기 음료 ‘얼박사’ 이젠 섞어서 나온다 [편플:편의점FLEX]

GS25가 동아제약과 손잡고 '얼박사'를 정식 상품화해 오는 25일 단독 출시한다. 모델이 GS25의 '얼박사'를 들고 포즈를 취하고 있다. (사진-GS25제공)

GS25가 동아제약과 손잡고 대표적인 DIY(Do It Yourself) 음료인 ‘얼박사’를 정식 상품으로 단독 출시한다고 밝혔다.‘얼박사’는 얼음컵에 박카스와 사이다를 섞어 마시는 조합으로, 국내에서 가장 인기있는 DIY 음료로 자리잡고 있다. 특히 최근 몇 년간 MZ세대를 중심으로 피로 회복과 숙취 해소를 도와주는 ‘편의점 꿀조합’으로 큰 인기를 끌고 있다.이 음료는 소비자들이 편의점에서 손쉽게 만들 수 있는 ‘가성비 좋은 음료’로 각광을 받았고, 이번에 GS25와 동아제약이 손잡고 정식 상품으로 출시하게 된 것이다. GS25는 기존 ‘얼박사’의 소비자 선호도를 기반으로 상품을 개발했으며, 제품의 출시로 기존 소비자 외에도 새로운 고객층을 유입할 것으로 기대하고 있다.‘얼박사’의 상품화는 GS25가 박카스 구매 데이터를 분석한 결과에서 시작됐다. 박카스를 구매하는 고객들 중 얼음컵과 사이다를 함께 구매하는 비율이 높은 것으로 나타났고, 이를 기반으로 GS25는 동아제약에 ‘얼박사’ 상품 개발을 제안했다. 이러한 제안은 GS25와 동아제약 간의 첫 번째 협업을 이끌어낸 원동력이 되었다.동아제약은 박카스를 활용해 편의점 차별화 상품을 개발하기 위해 노력했고, 최종적으로 ‘얼박사’라는 음료를 탄생시켰다. 이번 협업은 업계 최초로, 박카스를 활용한 편의점 전용 음료가 개발된 중요한 사례로 기록된다.정식 출시된 ‘얼박사’는 박카스의 풍미와 사이다의 청량감을 균형 있게 느낄 수 있는 특징을 자랑한다. 제품은 RTD(Ready To Drink) 캔 형태로 출시되어 음용의 편리함을 극대화했다. 고객은 냉장 보관 후 캔 그대로 마시거나, 얼음컵에 부어 마시는 등 개인의 취향에 맞게 음료를 즐길 수 있다. 이처럼 음료의 편의성은 소비자들에게 큰 매력으로 작용할 것이다.제품의 용량은 355ml로, 가격은 2,300원이다. 얼박사를 직접 만들어 마시는 것과 비교했을 때, 가격은 최대 32%가량 저렴해 소비자들에게 가성비 좋은 음료로 자리잡을 가능성이 높다. 또한, GS25는 여름 성수기를 맞아 7월과 8월 동안 1+1 프로모션을 진행할 예정으로, 이를 통해 더욱 많은 소비자들에게 다가갈 계획이다.GS25와 동아제약의 협업은 단순히 ‘얼박사’라는 하나의 제품을 넘어서, 편의점 음료 시장에서의 전략적 변화를 예고하고 있다. GS25는 차별화된 음료 상품을 통해 기존의 경쟁력을 강화하고, 동아제약은 편의점 채널을 활용한 새로운 시장을 열었다.GS25는 이번 출시를 기념해 7월부터 8월까지 2개월 동안 ‘얼박사’ 1+1 행사를 진행할 계획이며, 이를 통해 여름철 음료 매출을 더욱 확대할 방침이다. GS리테일 음용식품팀 유재형 MD는 “차별화, 시즌성, 화제성 등을 모두 고려하여 동아제약과 협업을 통해 ‘얼박사’를 정식 상품으로 출시하게 되었다”며, “‘얼박사’가 여름철 편의점 음료 매출을 더욱 크게 키우는 핵심 상품이 될 것으로 기대한다”고 전했다.정연호 기자