GS칼텍스, 창립기념 안전·환경 봉사활동 펼쳐

통학길 주변 벽화 조성 및 환경정화 봉사활동 실시

이미지 확대 GS칼텍스 임직원들이 지난 8일 여수시 만덕동 일대에서 창립기념 봉사활동을 하고 있다.

GS칼텍스가 창립 58주년을 앞둔 8일 전남 여수시 만덕동 일대에서 벽화 그리기 및 주변 환경 정화 봉사활동을 진행했다.이번 봉사활동에는 지역사회의 안전과 환경 개선을 위한 ‘I am your Safety-안전 통학길’를 주제로 여수경찰서, 벽화 봉사 전문 사회적기업 더그림페인팅, 여수지역사회보장협의체, GS칼텍스 여수공장 임직원 봉사대 등 50여명이 참여했다.봉사자들은 ‘환경 디자인을 통해 범죄를 예방하는 것이 가능하다’는 CPTED(Crime Prevention Through Environmental Design, 범죄예방 환경설계)의 기본 개념을 바탕으로 만덕동 소재 중∙고등학교 주변 옹벽 구간에 학교폭력 예방 메시지를 담은 벽화를 그렸다.또 벽화 벽면에는 여수경찰서가 자체적으로 LED 솔라등과 로고젝터, 조형물 등을 설치해 통학길의 가시성과 안전성을 대폭 개선할 예정이다.GS칼텍스 김성민 생산본부장은 “GS칼텍스는 지역사회의 성원에 힘입어 지속 가능한 성장을 일궈왔다”며 “창립기념일 봉사활동 뿐만 아니라, 지역 내 전 세대를 아우르는 사회공헌사업 및 안전한 일터 조성, 양질의 일자리 제공 등을 통해 지역사회의 신뢰에 부응하고자 최선을 다하고 있다”고 말했다.한편 GS칼텍스는 2005년부터 매년 5월 여수에서 창립기념 임직원 봉사활동을 펼치고 있다.여수 류지홍 기자