[서울데이터랩]동신건설, 상한가 기록하며 증시 1위 달성

1일 한국거래소에 따르면 동신건설(025950)이 등락률 +30.00%로 1위를 차지했다. 동신건설(025950)은 전 거래일 대비 14,100원 상승한 61,100원에 거래를 마쳤다. 형지글로벌(308100)은 현재가 7,980원, 등락률 29.97%를 기록했으며, 오리엔트정공(065500)은 13,070원으로 29.92% 상승했다. 디젠스(113810)는 2,195원에 마감하여 등락률 29.88%를 나타냈고, 알로이스(297570)는 865원으로 29.88%의 등락률을 기록했다.에이텍(045660)은 등락률 29.84%로 37,200원에 거래를 마쳤으며, 형지I&C(011080)는 2,105원에 마감하여 29.70% 상승했다. 에이텍모빌리티(224110)는 22,100원으로 등락률 29.62%를 기록했고, iMBC(052220)는 5,260원에 거래를 마감하며 29.56% 상승했다. 수산아이앤티(050960)는 18,220원으로 마감하여 등락률 29.40%를 기록했다. 동신건설은 거래량 1,206,919주, PER 171.15, ROE 3.07을 기록했다. 형지글로벌은 거래량 3,594,880주, PER -9.36, ROE -7.68을 나타냈다. 오리엔트정공은 거래량 16,402,822주, PER N/A, ROE 0.03을 기록했다. 디젠스는 거래량 13,109,865주, PER 15.91, ROE 22.53을 보였으며, 알로이스는 거래량 3,677,034주, PER -72.08, ROE -1.00을 나타냈다. 에이텍은 거래량 2,075,996주, PER 19.78, ROE 16.24를 기록했고, 형지I&C는 거래량 62,707,291주, PER -14.03, ROE N/A를 나타냈다. 에이텍모빌리티는 거래량 789,773주, PER 10.94, ROE 16.51을 보였으며, iMBC는 거래량 18,740,444주, PER 61.88, ROE 3.27을 기록했다. 마지막으로, 수산아이앤티는 거래량 558,447주, PER 27.77, ROE 5.16을 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자