[서울데이터랩]윌비스, 상한가로 최상위 등극

이미지 확대

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

31일 한국거래소에 따르면 윌비스(008600)(001004)이 등락률 상한가로 1위를 차지했다. 윌비스는 전 거래일 대비 117원 올랐으며, 현재가는 507원이었다. 한솔PNS(010420)는 현재가 1,558원으로 29.94%의 등락률을 기록하며 뒤를 이었다. 제일약품(271980)은 14,640원으로 18.45% 상승했으며, 콜마홀딩스(024720)는 9,720원으로 8.12% 올랐다. 제일파마홀딩스(002620)는 8,390원으로 7.15%의 상승률을 보였다.흥국화재우(000545)는 6.52%, 형지엘리트(093240)는 6.40%, 유니켐(011330)은 6.24%, SNT에너지(100840)는 5.05%, HD현대마린엔진(071970)은 3.72%의 등락률을 기록하며 각각 6위에서 10위에 자리했다.윌비스는 전 거래일 대비 117원이 상승하였으며, 거래량은 18,160,637주로 가장 많았다. PER과 ROE는 각각 -2.34와 -14.78로 나타났다. 한솔PNS의 전 거래일 대비 상승 폭은 359원이었고, 거래량은 639,482주였다. PER은 13.20, ROE는 5.54를 기록했다. 제일약품은 전 거래일 대비 2,280원 상승하며 거래량은 3,048,720주였다. PER과 ROE는 각각 -7.18, -17.29였다. 콜마홀딩스는 730원의 상승폭을 보였으며, 거래량은 9,068,843주였다. PER은 -883.64, ROE는 0.61로 나타났다. 제일파마홀딩스는 전 거래일 대비 560원 상승하였고, 거래량은 1,085,320주였다. PER과 ROE는 -2.62와 -16.33으로 각각 기록되었다.흥국화재우는 520원, 형지엘리트는 150원, 유니켐은 82원, SNT에너지는 1,500원, HD현대마린엔진은 950원 각각 전 거래일 대비 상승했다. 거래량은 각각 260,421주, 17,614,857주, 413,966주, 274,936주, 500,513주로 나타났다. 흥국화재우는 PER 1.67을 기록하며 ROE는 N/A로 나타났다. 형지엘리트는 PER 13.86, ROE 8.75로 기록되었다. 유니켐의 PER은 -19.94, ROE는 -4.70이었다. SNT에너지는 PER 18.63, ROE 11.90을 기록했으며, HD현대마린엔진은 PER 10.78, ROE 28.34로 나타났다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자