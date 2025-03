[서울데이터랩]올리패스, 등락률 30%로 1위 기록

이미지 확대 올리패스, 등락률 30%로 1위 기록

25일 한국거래소에 따르면 올리패스(244460)(244460)가 등락률 30.00%로 1위를 차지했다. 올리패스의 현재가는 3,510원이며, 전 거래일 대비 810원 상승했다. 네이처셀(007390)은 28,850원으로 29.95%의 등락률을 보였으며, 엑시온그룹(069920)은 1,094원으로 29.93% 상승했다. 신라섬유(001000)는 1,082원으로 29.89%의 등락률을 기록했고, 메디콕스(054180)는 304원으로 26.67% 상승했다.현대공업(170030)은 26.04%의 등락률을 기록하며 7,600원에 거래를 마쳤고, 온코닉테라퓨틱스(476060)는 19,180원으로 22.24% 상승했다. 에스씨엠생명과학(298060)은 1,421원으로 21.14%의 등락률을 기록했으며, 디알텍(214680)은 20.12% 상승한 2,340원에 거래를 마쳤다. 마지막으로, 지아이텍(382480)은 18.02%의 등락률을 기록하며 2,620원에 장을 마감했다.올리패스는 전 거래일 대비 810원 상승하며 거래량은 414,170주를 기록했다. PER은 -1.22이며, ROE는 -199.91이다. 네이처셀은 전 거래일 대비 6,650원 상승, 거래량 5,857,994주, PER -356.17, ROE -19.70을 보였다. 엑시온그룹은 전 거래일 대비 252원 상승, 거래량 4,638,889주, PER -1.55, ROE -30.90을 기록했다. 신라섬유는 전 거래일 대비 249원 상승, 거래량 3,886,804주, PER -90.17, ROE -2.07을 보였으며, 메디콕스는 전 거래일 대비 64원 상승, 거래량 22,000,716주, PER 0.56, ROE -51.61을 기록했다.현대공업은 전 거래일 대비 1,570원 상승하며 거래량은 14,908,914주, PER 10.72, ROE 9.36을 보였다. 온코닉테라퓨틱스는 전 거래일 대비 3,490원 상승, 거래량 16,534,976주, PER -22.02, ROE -44.55를 기록했다. 에스씨엠생명과학은 전 거래일 대비 248원 상승, 거래량 3,994,189주, PER -1.86, ROE -106.53을 보였으며, 디알텍은 전 거래일 대비 392원 상승, 거래량 34,007,028주, PER -9.75, ROE -3.10을 기록했다. 마지막으로, 지아이텍은 전 거래일 대비 400원 상승, 거래량 23,684,270주, PER 18.71, ROE는 제공되지 않았다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자