K-POP 대표 걸그룹 에스파와 라스베가스 스피어 비주얼 아티스트의 만남, ‘슈퍼팝 2025 코리아’

이미지 확대 (사진=슈퍼팝 코리아 제공)

세계적인 공연장 ‘라스베가스 스피어’에서 주목받은 비주얼 아티스트들과 K-POP을 대표하는 에스파(aespa)가 ‘슈퍼팝 2025 코리아’에서 함께 라인업을 빛낸다.CLAUDE & SHIN HYEJIN, LOOPING LOVERS 등 라스베가스 스피어에서 압도적인 몰입형 비주얼을 선보인 아티스트들이 슈퍼팝 2025 코리아에 합류하며, 초월적인 무대 연출이 기대되고 있다. ‘비주얼 익스피리언스’를 핵심으로 내세운 슈퍼팝에서, 이들이 선보일 독창적인 퍼포먼스가 어떻게 구현될지 관심이 집중된다.한편, 에스파는 최근 ‘빌보드 위민 인 뮤직 2025(Billboard Women in Music 2025)’에서 ‘올해의 그룹(Top Group of the Year)’으로 선정되며 글로벌 영향력을 다시 한번 입증했다. 슈퍼팝 2025 코리아에서는 대형 페스티벌에서만 가능한 확장된 무대 연출과 강렬한 퍼포먼스를 선보일 예정으로, 아트와 기술이 결합된 페스티벌 콘셉트와 맞물려 더욱 기대를 모으고 있다.페스티벌 관계자는 “슈퍼팝은 단순한 음악 축제가 아니라, 비주얼과 퍼포먼스가 결합된 새로운 형태의 공연”이라며, “각 아티스트들이 각자의 스타일로 무대를 완성하며, 슈퍼팝만의 차별화된 페스티벌 경험을 선사할 것”이라고 전했다.한편, ‘슈퍼팝 2025 코리아’는 DPR IAN, 실리카겔을 비롯한 다양한 아티스트들이 함께하며 더욱 강렬한 라인업을 예고하고 있다. 페스티벌은 5월 17일~18일 개최되며, 티켓 예매는 네이버, 크림, 퀸즈스마일, 멜론티켓, 인터파크 티켓을 통해 진행된다.온라인뉴스팀