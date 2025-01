청담어학원, 내신·수능 영어 전문 프로그램, ‘THE OPEN’ 확대 운영

이미지 확대 (사진=크레버스 제공)

청담어학원(CREVERSE 대표 이동훈)이 지난해부터 내신·수능 영어 전문 프로그램 ‘THE OPEN’을 도입하여 EFL(English as a Foreign Language) 영역으로 교육사업을 확장했다.‘THE OPEN’은 청담어학원이 25년 이상 축적한 ESL(English as a Second Language) 교육 경험을 바탕으로, 영어 사고력과 표현력을 강조한 원어민 강사가 진행하는 ESL 수업과 한인 강사가 진행하는 내신·수능 대비 EFL 수업(주 1회)을 결합한 커리큘럼을 운영한다.이 프로그램은 청담어학원의 독자적인 문법/어휘/독해 교재를 활용하여 한인 강사가 진행하는 내신·수능 대비 강의를 통해 학생들이 고등 영어 1등급 달성을 목표로 학습할 수 있도록 체계적인 수업을 제공하고 있다.기존 ESL 정규 과정과 EFL 프로그램을 결합한 이 방식은 영어 사고력과 표현력의 향상은 물론, 내신과 입시 대비도 가능하도록 했다. ‘THE OPEN’ 수강생은 지난 10개월 동안 수강 인원이 320% 증가하며 학부모와 학생들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다.EFL 전문 학원 ‘THE OPEN 청담어학원’도 새롭게 런칭될 예정이다. 이 브랜드는 주 2회 EFL 수업으로 내신 및 수능 영어를 전문적으로 교육한다. 지역별 내신 및 입시 영어에서 출제 경향에 맞춘 강의를 제공할 계획이다.또한, 교실 수업과의 시너지를 극대화하기 위해 새롭게 도입된 온라인 학습 플랫폼을 통해 내신 대비 기출문제 풀이와 해설 영상을 지원하며, 시험 준비에 필요한 핵심 포인트를 효과적으로 학습할 수 있도록 설계되었다. ‘THE OPEN 청담어학원’은 1월 말, 강동 올림픽관과 수원 영통점을 시작으로 전국적으로 지점을 확대할 예정이다..크레버스 관계자는 이번 변화에 대해 “기존 청담어학원의 창의적 사고 중심 ESL 학습 철학은 그대로 유지하면서, 내신 대비와 실질적인 학업 성과를 목표로 하는 실용적인 교육 방식을 새롭게 추가했다”라며, “비즈니스적으로는 ESL에서 EFL로 영역을 확장함으로써 중고등부 신규 타깃 세그먼트를 확보하려는 중요한 전환점”이라고 설명했다.이어 “변화하는 소비자 니즈와 국내 학교 교육 및 입시 환경을 고려해, 학생들이 영어 학습에서 실질적인 성과를 이루고 내신과 실전 영어 모두에서 자신감을 가질 수 있도록 돕는 것이 목표”라며, “앞으로도 학생들의 학업과 실전 능력 향상을 위해 다양한 지원을 아끼지 않을 것”이라고 덧붙였다.청담어학원은 2025년 EFL프로그램 확대를 통해 사업 영역을 넓혀갈 계획이다.온라인뉴스팀