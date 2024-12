매트리스 브랜드 수면밀도, 2024년 오늘의집 ‘BEST OF BEST 매트리스’ 선정

이미지 확대 (사진=수면밀도 제공)

허리디스크 환자가 만든 매트리스 브랜드 ‘수면밀도’가 2024년 오늘의집 BEST OF BEST 매트리스 제품으로 선정됐다고 밝혔다.라이프스타일 플랫폼 오늘의집은 올 한 해 동안 판매한 각 분야의 상품과 브랜드를 조회수, 구매, 리뷰, 스크랩수 등을 종합적으로 고려하여 베스트 제품을 선정했다. 수면밀도의 매트리스 제품은 2024년 매트리스 부문에 선정됐으며, 이를 기념해 할인 이벤트를 마련했다.수면밀도의 ‘코어 릴랙스 매트리스’는 오늘의집 연말 빅세일 기간인 12월 9일부터 22일까지 오늘의집 특가 할인 가격으로 구매할 수 있다. 매트리스는 1만 원, 프레임은 2만 원 할인을 진행하며 S(싱글), SS(슈퍼싱글), Q(퀸), K(킹) 사이즈를 선보인다.수면밀도는 허리디스크 환자가 만든 매트리스 브랜드 제품을 선보이고 있다. 허리 건강에 집중하여 더욱 편하게 통증 없이 수면을 취할 수 있는 매트리스를 미디엄, 미디엄하드, 하드 등 3가지 단단함으로 나누어 구분했다.또한 적절한 지지력과 균형감으로 척추 곡선을 안정화해 코어 긴장이 최소화되도록 매트리스를 설계했다. 안전하게 사용할 수 있도록 라돈 안전 기준도 통과했으며, 유해물질 검사를 통과한 검증된 원단만을 사용한다. KCL 매트리스 내구성 시험도 통과해 오래도록 꺼짐 걱정 없이 사용할 수 있는 우수한 내구성이 특징이다.수면밀도 관계자는 “우리나라를 대표하는 라이프스타일 앱 오늘의집에서 가장 사랑을 받은 매트리스 제품으로 선정돼 기쁘다”라며, “연말 빅세일 기간을 맞이해 매트리스와 프레임 할인 행사가 진행되니 많은 분의 관심을 부탁드리며 앞으로 한결같이 허리 건강을 위한 매트리스를 개발하는데 진심을 다하겠다.”라고 전했다.온라인뉴스팀